Стокгольм, , 12:07 — REGNUM Исследователи-вирусологи считают, что человечество может достичь стадного иммунитета, когда 60% населения мира будет заражено коронавирусной инфекцией COVID-19. В то же время, по словам Яна Альберта, профессора по профилактике инфекций в Каролинском институте Швеции, в Стокгольме около 30−40% уже могут быть инфицированными коронавирусом. Об этом 9 апреля сообщила шведская газета Expressen.

Значительный спад коронавирусной инфекции будет достигнут, когда примерно 60% населения мира заразятся. Тогда у человечества будет выработан так называемый стадный иммунитет. Об этом неоднократно заявлял государственный эпидемиолог Агентства общественного здравоохранения Швеции Андерс Тегнелл. Эту информацию в Швеции начали активно воспринимать, когда утром 9 апреля в эфире TV4 News у профессора по защите от инфекций Яна Альберта спросили, какова же на данный момент ситуация с пандемией в Швеции.

«В Стокгольме может быть (прим.: заражено) 30−40%. В лучшем случае, можно сказать так. Поскольку мы все же справились с ситуацией вокруг системы здравоохранения, сейчас наблюдается большое напряжение, но дело движется все равно», — заявил профессор, добавив, что число инфицированных людей, вероятно, увеличится в тех странах, где введены более жесткие ограничения, чем в Швеции, когда они откажутся от них.