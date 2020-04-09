Орел, , 11:59 — REGNUM Пять новых случаев заражения новым коронавирусом подтверждено на территории Орловской области, данные об этом 9 апреля опубликовал Роспотребнадзор.

Как сообщили в пресс-службе правительства региона, всего в региона на 9 апреля выявлено 17 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Трое больных выздоровело.

Ранее подтверждённые случаи выявлены у людей, вернувшихся в Орловскую область из иностранных государств и из Москвы, уточнили в пресс-службе.

Ранее губернатор Орловской области Андрей Клычков в эфире «Первого канала» охарактеризовал эпидобстановку в регионе как «нормальную».

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