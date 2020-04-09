Красноярск, , 11:59 — REGNUM В Красноярском крае состояние двоих пациентов с подтверждённым диагнозом «коронавирусная инфекция» медики оценивают как тяжёлое. Эту информацию ИА REGNUM 9 апреля подтвердили в региональном минздраве.

Оба этих пациента — на ИВЛ. По данным пресс-службы красноярского минздрава, это люди пожилого возраста с рядом сопутствующих хронических болезней.

Как сообщало ИА REGNUM, на утро 9 апреля в Красноярском крае было зарегистрировано 39 подтверждённых случаев COVID-19.

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