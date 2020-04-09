Стокгольм, , 12:11 — REGNUM Позиция Швеции по вопросу борьбы с коронавирусной инфекцией, заключающаяся в ее быстром распространением с целью выработки стадного иммунитета, подвергается критике во всем мире, и ожидается, что скоро в Швеции больше не останется свободных коек для лечения всех инфицированных. Сейчас страна мобилизует полицию для разгона потенциальных демонстрантов, чтобы справиться с волнениями, когда пациентам вскоре начнут отказывать в предоставлении медицинской помощи. Об этом 9 апреля со ссылкой на Aftonbladet сообщила шведская газета Fria Tider.

Согласно источникам Aftonbladet, полиция запланировала специальную комиссию по мониторингу кризиса в национальной системе здравоохранения.

«Мы просто усиливаем меры безопасности, у нас есть задача по созданию системы безопасности», — заявил один из шведских полицейских Ульф Бахас.

Сообщается, что полицейские силы из 20 человек будут развернуты в районе Стокгольма и будут готовы переместиться в больницы при необходимости, поскольку ситуация может стать «бурной», когда места для оказания помощи закончатся, и при обследования пациентов медики прибегнут к практике так называемой сортировки, согласно которой помогать будут не всем, а только тем, кому врачи посчитают нужным.