Санкт-Петербург, , 12:05 — REGNUM Власти Ленинградской области намерены продолжить учебный год в школах в дистанционном режиме. Вариант досрочного окончания учебного года в регионе не рассматривается. Об этом заявил 9 апреля глава комитета общего и профессионального образования Ленобласти Сергей Тарасов.

Напомним, с 6 апреля школы, профессиональные училища, техникумы, вузы и учреждения дополнительного образования Ленинградской области возобновили обучение в дистанционном режиме.

«В настоящее время в Ленинградской области не рассматривается ни вариант очной работы школ до конца апреля, ни досрочное окончание учебного года. Система образования работает в режиме дистанционного обучения», — сказал Сергей Тарасов.

Ранее он пояснил, что администрация и педагоги школ будут работать удаленно, а дети — учиться у себя дома с использованием электронных средств связи.

Дистанционный режим также должны обеспечить и учреждения дополнительного образования. Занятия спортивных секций приостановлены, их учащихся перевели на самоподготовку.

В школах Ленобласти начали выдавать сухой паёк родителям, чьи дети ранее питались бесплатно. Родителям учеников младших классов также будут выдавать молочные продукты. Кроме того, пайки предусмотрены для детей, родители которых потеряли работу или доход после 30 марта.

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