Архангельск, 9 апреля 2020, 11:57 — REGNUM За сутки федеральная лаборатория подтвердила 10 случаев заражения SARS-CoV-2 в Архангельской области. Таким образом, число пациентов с новой коронавирусной инфекцией в регионе выросло до 24, сообщает стопкоронавирус.рф.
Напомним, в Архангельской области под наблюдением медиков остаются 973 человек, 2366 — обследованы и здоровы. Четверо пациентов выздоровели.
Как сообщало ИА REGNUM, случаи заражения выявлены в Архангельске, Котласе, Плесецком и Холмогорском районах области.