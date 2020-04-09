Владикавказ, , 11:55 — REGNUM В Северной Осетии привлекли к административной ответственности первого нарушителя, который распространял фейки о коронавирусе. Составлен протокол о злоупотреблении свободой массовой информации в отношении блогера и политолога Алана Мамиева, сообщила гостелерадиокомпания «Алания».

За опубликованный им в соцсети материал «Коронавирус как начало утилизации «лишних» людей» ему грозит штраф в размере от 30 до 100 тысяч рублей. Комментируя ситуацию сам Мамиев заявил, что не отрицает наличие коронавируса, но считает, что за счет него ешаются задачи «по крушению финансовых рынков и прочего», пишет «КП на Северном Кавказе».

Выявили нарушения закона сотрудники центра по противодействию экстремизму МВД по региону. Решение в отношении блогера вынесет мировой суд сразу же, как только закончатся мероприятия, введеннын режимом полной самоизоляции в республике.

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