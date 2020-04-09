Ташкент, , 11:55 — REGNUM В Узбекистане временно приостановили прием посылок, писем и передач. Об этом 9 апреля заявил пресс-секретарь министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций Шерзод Ахматов, сообщает издание «Подробно.uz».

По его словам, главное управление исполнения наказания МВД Узбекистана приостановило прием посылок и передач для профилактики распространения коронавируса в тюрьмах. Ахматов добавил, что «Почта Узбекистана» приостановила прием посылок для заключенных.

Как сообщало ИА REGNUM, с 25 марта заключенным в Узбекистане запретили встречаться с близкими и родственниками. Для общения в тюрьмах предоставляется телефонная связь.

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