Симферополь, 9 апреля 2020, 11:57 — REGNUM В Крыму будут в одностороннем порядке отзывать подтверждения на право осуществления деятельности предприятий, которые нарушают ограничительные меры по профилактике COVID-19. Об этом 9 апреля на заседании штаба по предотвращению распространения новой инфекции заявил председатель Совета министров РК Юрий Гоцанюк.
Как сообщало ИА REGNUM, в Крыму зарегистрировано уже 26 случаев заболевания COVID-19. 20 случаев завозные, шесть — местные, из трех семейных очагов. Семь человек выздоровели и были выписаны из инфекционных стационаров.
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