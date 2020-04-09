Владивосток, , 11:58 — REGNUM Количество больных COVID-19 в Приморье выросло на пять человек. Положительный результат дали анализы троих взрослых и двоих детей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

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Как подчеркнули в оперативном штабе края, у детей инфекция выявлена впервые. Таким образом в регионе на 9 апреля выявлено 20 случаев коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, три новых случая коронавируса сегодня, 9 апреля 2020 года, выявлены на Камчатке, количество больных там увеличилось до 5 человек.