Стокгольм, , 11:54 — REGNUM Вероятно, что этим летом для шведов не будет никаких каникул за границей. Однако прогнозы шведских медиков выглядят настолько хорошими, что, скорее всего, жители Швеции смогут более свободно перемещаться по территории Швеции уже этим летом. Об этом 9 апреля сообщило шведское издание SVT Nyheter.

«Мы надеемся на то что ситуация лето летом будет лучше, чем на Пасху», — заявил государственный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл.

Тем не менее, во время ежедневной пресс-конференции, организуемой Агентством общественного здравоохранения Швеции, Тегнелл еще раз призвал шведов подумать, нужно ли путешествовать даже в пределах своего региона во время пасхальных каникул. В то же время он дал надежду шведским гражданам, сказав, что эпидемиологическая ситуация в стране может улучшиться уже летом.

«Многое говорит о том, что летом у нас будет так спокойно, что вы сможете путешествовать по Швеции. Но ситуация в остальном мире, вероятно, будет довольно волатильной. Однако также трудно точно сказать, какова она будет в каждом регионе Швеции», — добавил Тегнелл.