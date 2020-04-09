Курск, , 11:52 — REGNUM В Курской области 9 апреля выявлено десять новых случаев заболевания коронавирусом, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на оперативный штаб.

У семи человек заболевание протекает без симптомов, они находятся на карантине в домашних условиях под наблюдением врачей. Трое пациентов находятся в областной инфекционной больнице имени Н. А. Семашко, их состояние удовлетворительное.

Всего в регионе было подтверждено 20 случаев заболевания коронавирусом, трое уже вылечились и были выписаны из больницы. Под медицинским наблюдением находятся 143 курянина, в больнице изолированы 69 пациентов с признаками ОРВИ.

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