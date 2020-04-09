Тверь, , 11:51 — REGNUM Семь новых случаев заражения коронавирусной инфекцией подтверждено на территории Тверской области за последние сутки, данные 9 апреля опубликовал Роспотребнадзор.

Таким образом, общее количество лабораторно подтверждённых случаев коронавируса в регионе выросло до 19.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, с 17 марта на территории Тверской области действует режим повышенной готовности. В регионе ввели ряд ограничений на работу торговых объектов и объектов сферы услуг, закрыты парки. В то же время в регионе сформирован список предприятий, а также отраслей, которые могут вернуться к работе. В частности, с 9 апреля постепенно возобновляет работу Тверской вагонзавод.