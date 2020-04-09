Стокгольм, , 12:10 — REGNUM В Швеции установленный приоритет по уходу за пациентами, инфицированными коронавирусом COVID-19, повлек за собой сокращения в медицинском обслуживании других групп пациентов. В Каролинском онкоцентре несколько отделений были перепроектированы для лечения пациентов от коронавируса, и операционная способность для оказания помощи людям, больным раком, резко уменьшилась. Об этом 9 апреля сообщила шведская новостная служба Sveriges Radio.

Эффект, который привнес в новую жизнь коронавирус, очень сильно повлиял на людей с другими диагнозами. Например, тревожность крайне высока среди пациентов, у которых ранее задолго до пандемии был диагностирован рак. Это стало совершенно очевидным среди таких пациентов и среди медицинского персонала в онкологических отделениях онкоцентров. Многие люди пытаются звонить на телефон доверия Фонда Рака.

Медсестра Фанни Ларссон получает много таких звонков по телефону доверия Фонда Рака. Большинство вопросов касаются воздействия продолжающейся пандемии на больных раком.

«Почти все звонки, так или иначе, касаются коронавируса. Возникают вопросы типа «перенесут ли мою операцию или лечение?». Или «должен ли я в 70 лет с раком отменить лечение от него?», — с сожалением констатирует медсестра.