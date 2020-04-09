Санкт-Петербург, , 11:49 — REGNUM В Санкт-Петербурге с начала эпидемии коронавируса выздоровели 53 человека, из них 10 — за последние сутки. Об этом сообщили 9 апреля в городском оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

Напомним, за последние сутки в Северной столице зафиксированы 44 новых случая заражения. Общее количество достигло 373 случаев. Скончались четыре человека, двое из них — за минувшие сутки.

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Как уже сообщалось, в Петербурге за сутки протестировали на коронавирус 8811 человек. На карантине находится 9048 человек, из них 7987 — на домашней самоизолчции, 57 человек — в обсерваторе.

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