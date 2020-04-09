Москва, , 11:51 — REGNUM От карантина из-за коронавируса страдают все в России, потому что это общая беда для всех. Психологически еще месяц назад никто не был готов. Соответственно все категории граждан оказались уязвимы, заявила корреспонденту ИА REGNUM директор департамента региональных программ Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Дарья Кислицина.

«Конечно, в большей степени страдают те, кто находятся на передовой, — это врачи и волонтёры. Врачи особо нуждаются в поддержке. Важно, что это проявилось не только на федеральном уровне, но и на региональном уровне. Еще до обращения президента РФ было предпринято много мер поддержки.

Доплаты врачам ввели такие регионы, как Кемеровская область, Якутия, Ямал, Ульяновская область и др. В Липецкой области врачей приравняли к дефицитной специальности. То есть региональные меры поддержки врачам добавляются к федеральным.

Это важно. И важно также, что региональные меры поддержки врачей остаются вне зависимости от решений федеральных властей.

Также в карантин страдает незащищенный и незастрахованный малый и средний бизнес. Правительство РФ приняло очень важную меру — поддержку тех предприятий, которые обеспечивают занятость населения.

Кроме того, на острие внимания властей должны находится нуждающиеся граждане — те, кто остался без работы, либо те, у кого резко упали доходы, либо малоимущие семьи с детьми, и, конечно, фокус внимания направлен на пенсионеров.

Все меры, которые предпринимаются правительством России по поддержке в карантин по коронавирусу, безусловно, правильные. Регионам оказывается максимум поддержки, исходя из текущих возможностей», — высказала своё мнение Дарья Кислицина.

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