Стокгольм, , 12:22 — REGNUM Правозащитные организации предупреждают о тяжелом положении бездомных во время пандемии коронавирусной инфекции. Так, известная во всем мире правозащитная организация Amnesty International требует ознакомиться с национальным планом властей Швеции по принятию экстренных мер для бездомных. Об этом 9 апреля сообщила шведская новостная служба Sveriges Radio.

Напомним, что ранее премьер-министр Швеции Стефан Лёвен вместе с медиками из Агентства общественного здравоохранения призывали жителей Швеции мыть руки и оставаться дома, чтобы предотвратить распространение эпидемии коронавируса. Однако что же делать тем, кто помоет руки, но у кого нет собственного дома?

«Если вы передвигаетесь по улицам и вам некуда идти, у вас будут проблемы с тем, чтобы держаться подальше от других людей», — рассказал журналистам Эрик, бездомный в Гётеборге.

Таким образом, в Швеции более 30 000 человек, оставшихся без собственного крова над головой, никак не могут последовать совету властей. Поэтому правозащитные организации сейчас предупреждают об уязвимом положении таких людей. Amnesty International требует, чтобы Государственное управление социальной защиты населения Швеции разработало национальный план действий в чрезвычайных ситуациях, чтобы муниципалитеты и регионы смогли помочь бездомным.