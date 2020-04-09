Минск, , 11:54 — REGNUM По состоянию на утро 9 апреля в Белоруссии зафиксированы 1486 случаев коронавирусной инфекции, сообщил официальный интернет-ресурс по информированию населения по вопросам распространения COVID-19 в стране.

Так, в стране госпитализирован 1331 человек, выздоровели 139 человек, скончались 16. У большинства пациентов болезнь проходит в лёгкой и средней форме.

Как сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Белоруссии, всего в стране проведены около 49 тыс. тестов на коронавирус. Для этого были задействованы 14 лабораторий.

Напомним ИА REGNUM, ранее Белоруссия направила в Евросоюз просьбу помочь в борьбе с распространением COVID-19. Объём европейской помощи может составить до €60 млн.

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