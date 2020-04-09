Петропавловск-Камчатский, , 11:55 — REGNUM Новый руководитель Камчатки Владимир Солодов поговорил с жителями региона, застрявшими в транзитной зоне аэропорта Сеул.

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Как сообщило ИА Кам 24, Владимир Солодов связался с женщиной, которая сейчас находится в Сеуле, в аэропорту. Там же находятся ещё 8 человек с Камчатки, в том числе младенец, беременная женщина, пожилая пара. У людей закончились даже средства гигиены, у младенца нет памперсов, у пожилого человека, страдающего диабетом, закончились лекарства.

Солодов сообщил, что ситуация доведена до президента России Владимира Путина, премьер Михаил Мишустин получил указание решить этот вопрос и уже занимается этим.

Он также сообщил, что борт «Авроры» готов вылететь за людьми с Сахалина, как только ему дадут разрешение.

Как сообщало ИА REGNUM, в Южной Корее, в Австралии, в Таиланде застряли сотни россиян. Люди тратят последние деньги на билеты, но рейсы отменяют, границы закрываются, а деньги им никто не возвращает.