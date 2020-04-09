Тбилиси, , 11:56 — REGNUM Промежуточные результаты мер, предпринятых на границе в рамках профилактики распространения коронавируса в Грузии, сообщили 9 апреля в пресс-службе министерства обороны страны.

По данным военного ведомства, контроль за всеми, кто въезжает на территорию страны, ведется на 24 КПП. С 22 марта на пограничных пунктах была измерена температура почти 460 тыс. человек, продезинфицировано около 212 тыс. автомобилей.

Сообщается, что ротация на КПП проводится раз в 24 часа. Там, кроме пограничников, дежурят сотрудники полиции и медики.

Как сообщало ИА REGNUM, в Грузии с 21 марта введено чрезвычайное положение для того, чтобы помешать распространению коронавируса среди населения. На территорию страны закрыт въезд для иностранцев, за исключением перевозки грузов, когда машины проходят транзитом.

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