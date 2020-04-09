Байконур, Казахстан, , 11:45 — REGNUM Космический корабль «Союз МС-16» успешно отделился от третей ступени ракеты-носителя «Союз-2.1а», стартовавшей с космодрома «Байконур», сообщили 9 апреля в пресс-службе Роскосмоса.

Ракета стартовала в 11 часов 5 минут 6 секунд по московскому времени. На борту корабля находятся космонавты Анатолий Иванишин, Иван Вагнер и Кристофер Кэссиди. «Союз МС-16» продолжает полет к Международной космической станции.

Автономным полетом управляют специалисты Центра управления полётами в городе Королеве. Стыковка запланирована на 9 апреля 17:15 мск.

Как сообщало ИА REGNUM, ракета-носитель «Союз-2.1а» с космическим кораблем «Союз МС-16» была установлена на стартовой площадке 6 апреля.

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