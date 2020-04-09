Красногорск, , 11:45 — REGNUM Число пациентов, которые выздоровели после заражения коронавирусом в Московской области, выросло до 66. Об этом 9 апреля сообщили в подмосковном оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

«Ещё 14 человек выздоровели после коронавируса в Подмосковье», — говорится в сообщении.

Отмечается, что все выздоровевшие пациенты были выписаны после получения отрицательного результата на коронавирусную инфекцию.

Всего в Подмосковье выздоровели 66 человек. Общее число подтвержденных случаев на 9 апреля составляет 748.