Ростов-на-Дону, , 11:45 — REGNUM Вторым жителем Ростовской области, победившим коронавирус, стал вернувшийся из Франции азовчанин. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном пресс-центре.

«Второй выздоровевший — молодой человек, прибывший из Франции. Заболевание переносил легко», — уточнили в пресс-центре.

ИА REGNUM напоминает, что в Ростове-на-Дону ранее выздоровела пациентка, вернувшаяся с коронавирусной инфекцией из Таиланда. По официальной информации, она прошла полный курс лечения. Её анализ на коронавирус дал отрицательный результат.

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