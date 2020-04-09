Москва, , 11:45 — REGNUM В Москве создан Клинический комитет по борьбе с коронавирусом, сообщили 9 апреля в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице России.

Отмечается, что в комитет вошли главные врачи коронавирусных стационаров.

Медики предложили отказаться от разделения стационаров на коронавирусные и стационары для лечения пневмонии и включить больницы для лечения коронавируса и пневмонии в единую систему. Кроме того, в комитете предложил изменить маршрутизацию пациентов.

Так, если в стационаре у пациента еще нет результатов теста, но при обследовании у него выявили признаки пневмонии-COVID 19, то его госпитализируют в стационар и ведут как больного с COVID-инфекцией.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки 8 апреля в Москве у 857 человек подтверждено заражение коронавирусом, вылечились — 43 пациента. Всего выздоровевших от коронавирусной инфекции в Москве увеличилось до 313 человек.

Российская столица оказалась лидером среди регионов по числу заражений. Всего в стране подтверждено 1459 новых случаев. На втором месте Московская область, где за сутки подтвердилось 199 новых случаев.

Читайте также: Россия на пороге пика пандемии коронавируса — все новости