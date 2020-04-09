Стокгольм, , 11:53 — REGNUM Несмотря на правила Агентства общественного здравоохранения Швеции, которые предписывают владельцам ресторанов и баров правила действий, чтобы уменьшить распространение коронавирусной инфекции, во многих местах сохраняются как очереди, так и большие скопления людей. Это показал опрос, проведенный среди почти 50 различных компаний. Об этом 9 апреля сообщила шведская новостная служба Sveriges Radio.

Напомним, что ранее введенные правила в конце марта распространяются, в частности, на рестораны, бары и кафе в Швеции. Цель ограничений состоит в том, чтобы уменьшить распространение коронавируса посредством недопущения скопления людей. Теперь посетители данных заведений могут есть и пить только сидя за столом, а подача напитков в баре запрещена. Правила также распространяются на места в заведениях на открытом воздухе.

Однако когда журналисты Sveriges Radio посетили почти 50 ресторанов и баров в центральной части Стокгольма, Гетеборга и Мальмё, быстро стало понятным, что соблюдение установленных правил повсеместно не соблюдается на практике. В нескольких ресторанах Стокгольма наблюдаются как стоящие группами люди, так и длинные очереди. В одном из заведений было настолько тесно, что было трудно передвигаться, соблюдая социальную дистанцию. Нарушение были также зафиксированы, когда журналисты увидели сидящих за барной стойкой людей, которым бармены подавали алкоголь.