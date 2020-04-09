Элиста, , 11:44 — REGNUM Восемь новых случаев заражения коронавирусом подтверждено на территории Республики Калмыкия. Об этом говорится в сообщении Роспотребнадзора от 9 апреля.

Таким образом, если ориентироваться на подтверждённые на 8 апреля данные о 15 случаях коронавируса, общее число подтверждённых случаев в Калмыкии на 9 апреля достигло 23.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 апреля в утреннем эфире глава республиканского министерства здравоохранения Юрий Кикенов сообщил о 21 случае, подтверждённом на федеральном уровне, и 29 случаях, подтверждённых на уровне региональном.