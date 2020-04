Токио, , 11:44 — REGNUM В файтинге One Punch Man: A Hero Nobody Knows появился первый дополнительный персонаж. Трейлер с демонстрацией способностей Суирю был опубликован 8 апреля на YouTube-канале компании Bandai Namco.

Суирю — могущественный мастер боевых искусств, предпочитающий ближний бой. В игре его можно приобрести как отдельно, так и в составе сезонного пропуска.

Напомним, One Punch Man: A Hero Nobody Knows — это экшен-игра, основанная на одноимённом аниме-сериале. Её релиз состоялся в феврале 2020 года.