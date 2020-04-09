Хвачхон, Южная Корея, , 11:45 — REGNUM В Южной Корее продолжают фиксировать гибель диких кабанов от африканской чумы свиней (АЧС). Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей министерства окружающей среды.

По их словам, шесть туш кабанов были обнаружены в окрестностях уезда Хвачхон провинции Канвондо и уезда Ёнчхон провинции Кёнгидо.

В настоящее время число случаев заражения диких животных данным вирусом увеличилось до четырехсот девяносто шести. Из них сто девяносто четыре случая были зафиксированы в уезде Хвачхон, сто восемьдесят семь случаев — в уезде Ёнчхон, восемьдесят девять — в городе Пхаджу, двадцать три случая — в уезде Чхольвон, дву случая — в уезде Янгу и один случай — в уезде Косон.

Африканская чума свиней (АЧС) — высококонтагиозная вирусная болезнь свиней, характеризующаяся лихорадкой, цианозом кожи и обширными геморрагиями во внутренних органах. Для человека африканская чума свиней опасности не представляет.