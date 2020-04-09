Пенза, , 12:08 — REGNUM В Пензенской области по оперативной информации на 9 апреля, представленной руководителем пресс-службы губернатора Диной Черёмушкиной, новых случаев заражения коронавирусной инфекцией не выявлено. Общее число лиц с подтвержденным диагнозом COVID-19 — 52 человека.

Под наблюдением находятся 4 201 человек, сняли медицинское наблюдение в регионе с 3 093 человек.

Исследования на коронавирус продолжаются. Так, в областной вирусологической лаборатории проведено 7 363 исследования, удалось обследовать 6 864 человека. В лабораториях лечебной сети обследовали 1 351 человека, проведено 1 518 исследований.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на 8 апреля в Пензенской области подтвержден новый случай заражения коронавирусной инфекцией. В целом, в регионе зарегистрировано 52 случая коронавируса.

Читайте также: В Пензенской области выявили новый случай заражения коронавирусом