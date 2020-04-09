Уфа, , 11:48 — REGNUM Выходить на улицу утром, вечером и ночью запретили детям и гражданам старше 65 лет в Башкирии. Об этом 9 апреля сообщил глав республики Радий Хабиров на совещании в республиканском правительстве.

По его словам, нарушителей режима самоизоляции будут жестко наказывать.

Кроме этого, он потребовал от пенсионеров не посещать общественные места с 18:00 часов до 10:00 часов поскольку в 18:00 люди возвращаются с работы и граждане будут пересекаться.

Радий Хабиров отметил, что с 10:00 до 18:00 часов пенсионеры могут выходить из дома для покупок продуктов, лекарств и выгула животных. При этом несовершеннолетние должны будут находиться дома с 18:00 до 13:00 часов.