Джакарта, , 11:41 — REGNUM Из Саудовской Аравии в Индонезии вернутся 58 индонезийских паломников, которые застряли в стране из-за введения карантина, сообщает Kompas.

В генеральном консульстве Индонезии в Джидде рассказали, что все расходы на репатриацию индонезийских граждан возьмет на себя правительство Саудовской Аравии.

Известно, что 14 индонезийских паломников находились в Джидде, 38 — в Мекке и шесть — в Медине.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году более 900 тысяч индонезийских мусульман совершили хадж в Мекку. Страна заняла второе место по числу прибывших в Саудовскую Аравию паломников.

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