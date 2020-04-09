Волгоград, , 11:42 — REGNUM За последние сутки COVID-19 подтвердился ещё у одного жителя Волгоградской области. Об этом 9 апреля рассказали в региональном оперативном штабе.

Таким образом по подтверждённым данным лабораторного центра Роспотребнадзора в Волгоградской области по состоянию на 9 апреля 2020 года зарегистрированы 27 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. В тоже время за всё время пандемии в регионе выписаны с выздоровлением пять человек — двое взрослых и три ребёнка.

На самоизоляции дома остаются 2 692 человека. В больницах под наблюдением врачей находятся 74 волгоградца, в том числе 64 взрослых и 10 детей.