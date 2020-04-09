Астрахань, , 11:40 — REGNUM В Астраханской области 9 апреля официально подтверждено 16 новых случаев заболевания коронавирусом, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на оперативный штаб.

По данным региональных властей, всего в регионе зарегистрирован 21 подтверждённый случай заболевания коронавирусом, а также 12 условно положительных результатов теста на коронавирус.

Под амбулаторным наблюдением находятся 1438 человек, ещё 1519 уже сняли с учёта. В инфекционных стационарах регионах с признаками ОРВИ и неблагополучным анамнезом по коронавирусу находятся 37 человек.

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