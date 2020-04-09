Дурбан, ЮАР, , 11:44 — REGNUM Частную больницу в Дурбане закроют после того, как у 66 человек, из которых 48 сотрудников, было выявлено заражение коронавирусом. Об этом передает ВВС Africa со ссылкой на заявление министра здравоохранения ЮАР Звели Мкхизе.

По информации журналистов телерадиокомпании, все пациенты больницы Святого Августина в настоящее время проходят проверку на коронавирус. Кроме того, всех, кто посещал учреждение с начала марта, вызвали, чтобы также пройти тестирование на коронавирус.

Министр здравоохранения провинции предположил, что руководство больницы, возможно, должным образом не сообщило о количестве пациентов с COVID-19, которых лечили в учреждении, а также смогло должным образом обеспечить тестирование на наличие коронавируса.

Те, у кого не подтвердилось заражение коронавирусом, будут переведены в другие больницы в этом районе, а те, у кого будет подтвержден диагноз COVID-19, должны будут остаться в больнице для лечения. Представитель медицинской компании Netcare, которая является крупнейшей в ЮАР компанией по предоставлению частных услуг здравоохранения, заявил, что «тщательная дезинфекция» больницы производилась на постоянной основе.

«Безопасность пациентов, персонала и врачей остается нашим важнейшим приоритетом», — заявили в Netcare.