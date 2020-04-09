9 апреля 2020 | Время чтения 2 мин

Лидия Гордеева, , 12:26 — REGNUM Тема дистанционного обучения не уходит на второй план. Почему же дети не могут заниматься эффективно на удаленке?

Дистанционное обучение Иван Шилов © ИА REGNUM

Самое важное, на что стоит обратить внимание, что человек — это существо социальное, и его развитие, обучение строится на передаче информации от человека к живому человеку, будь-то передача опыта или получение новых знаний и открытий.

Помимо информации, которую человек получает от человека, важна и энергия, через которую мы получаем знания (энергия живого человека). В большей степени энергия наставника, его вербальный и невербальный способ передачи знания, его уверенность в информации, которую несет как специалист, влияют на усвоение информации учениками. Если педагог выдает согласованные сигналы между вербальной трансляцией и невербальной, несет правильный энергетический посыл, то знания молодым поколением усваиваются в разы быстрее.

Немалую роль играет и авторитет педагога, и его отношение к своей задаче. Более того, для усвоения ребенком материала необходима смена «декораций»: урок — перемена, школа — дом.

При изменении внешних обстоятельств детская психика понимает, что происходит смена задачи. Именно благодаря переключению таким способом ребенок может осознать, где и что от него ожидают. Где он может расслабиться, а где требуется собраться.

В связи с выше изложенным мы столкнулись со следующими проблемами.

1. Потеря живой связи педагог-ученик;

2. Отсутствие энергетических мотиваторов живого общения.

3. Педагоги не готовы работать на удаленке (не умеют выстроить дистанционно информацию, не владеют интернет-программами на необходимом уровне и пр.). Таким образом, наставник подает сигналы разного уровня (собственной неуверенности и знания), что воспринимается детьми как «несерьезное занятие».

4. Не подготовлены интернет-площадки для данной задачи.

5. У ребенка нет сигналов к переключению задач (нет перемены, нет смены декораций обстоятельств). Место, где он привык делать домашнее задание и отдыхать от школы, теперь для него является еще и местом учебы. Границы размываются. Дом не воспринимается местом учебы, а скорее наоборот.

6. Дома множество отвлекающих факторов (компьютерные игры, братья, сестры и т. д.).

7. Фокус внимания дома более размыт. Мотивация падает. Так как мотивация детской психики формируется в группе.

Таким образом, несмотря на то, что живое общение между людьми сейчас в большей степени занимает интернет и появилась масса возможности обучения онлайн, все же детская психика расположена к живому восприятию информации. А также это связано и с возможностью осознать себя и свои знания в социальной группе сверстников и получить объективно-сравнительное представление о своем понимании восприятия мира.