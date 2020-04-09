Варшава, 9 апреля 2020, 11:37 — REGNUM В Cyberpunk 2077 появится группировка, защищающая права секс-работников. Об этом сообщалось 8 апреля на официальной странице игры в Twitter.
https://twitter.com/CyberpunkGame/status/1247871833975685120
Банда называется The Mox. По сюжету игры, они занимаются «защитой работающих мальчиков и девочек» от харассмента и жестокого обращения.
Напомним, Cyberpunk 2077 — это ролевая игра с открытым миром от польской компании CD Projekt RED. Её релиз ожидается 17 сентября 2020 года.
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