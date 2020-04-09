Иваново, 9 апреля 2020, 11:35 — REGNUM 13 новых случаев заражения новым коронавирусом выявлено в Ивановской области за последние сутки, данные опубликовал 9 апреля федеральный оперативный штаб.
Таким образом, общее число подтверждённых случаев заражения коронавирусом в Ивановской области достигло 60. Шесть пациентов выздоровели.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, по данным регионального департамента здравоохранения, большинство заболевших COVID-19 находятся в удовлетворительном состоянии. Опасения медиков вызывает лишь один пациент, однако и ему, по данным на 8 апреля, аппарат ИВЛ не требовался.