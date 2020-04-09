Токио, , 11:39 — REGNUM Число зараженных коронавирусной инфекцией в Японии превысило 5 тыс. человек, об этом 9 апреля сообщает Reuters со ссылкой на данные министерства здравоохранения страны.

По данным журналистов, вспышка коронавируса нанесла серьезный ущерб третьей в мире экономике, привела к высокому уровню неопределенности.

Представители Центрального банка страны опубликовали заявление, в котором отметили, что текущее положение дел в стране является худшим со времен мирового финансового кризиса.

Число скончавшихся от коронавирусной инфекции в Японии достигло 105 человек, увеличившись на одного человека за прошедшие сутки.