Йошкар-Ола, , 11:34 — REGNUM В Марий Эл по состоянию на 9 апреля выявлен один новый случай заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб России.

Общее число граждан, у которых подтверждён диагноз COVID-19 в республике, достигло 41 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, в республике для зараженных коронавирусом подготовили 340 коек в шести медицинских учреждениях региона. Из общего числа 30 коек — детские. Только в инфекционном отделении Йошкар-Олинской городской больницы медицинскую помощь получают 43 человека, из них коронавирус подтверждён у семи пациентов.