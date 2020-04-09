Казань, , 11:57 — REGNUM По данным федерального оперативного штаба на 9 апреля 10:45 мск общее число выявленных случаев новой коронавирусной инфекцией в Татарии составило 50. За минувшие сутки подтверждено девять новых заражений.

В республике полностью вылечились и выписаны 10 пациентов, умерших нет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Приволжском федеральном округе по состоянию на 9 апреля выявлено 52 новых случая заражения коронавирусом. Всего в Поволжье с начала наблюдения зарегистрировано 440 случаев COVID-19.

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