Москва, , 11:29 — REGNUM В России из-за ситуации с пандемией коронавирусной инфекции под медицинским наблюдением остаются 171 143 человека. Такие данные на 8 апреля сообщили в Роспотребнадзоре.

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«По состоянию на 8 апреля 2020 года проведено более 1 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса в материале от людей, в том числе из числа прибывших из стран, неблагополучных по новой коронавирусной инфекции», — говорится в сообщении ведомства.

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Как сообщало ИА REGNUM, всего на сегодняшний день в России зарегистрирован 10 131 случай коронавируса в 81 регионе. За весь период выписано по выздоровлению 698 человек, скончались 76 человек.