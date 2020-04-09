Пермь, , 11:29 — REGNUM В Пермском крае федеральная лаборатория за прошедшие стуки (по состоянию на 9 апреля) подтвердила девять новых случаев коронавируса, сообщает оперштаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Среди новых фактов COVID-19 подтвержден у семи женщин и двух мужчин. Все они контактировали с заболевшими гражданами. Из девяти человек — три сотрудника краевой инфекционной больницы. Три человека — из Чайковского. Круг контактировавших с пациентами лиц находится под наблюдением специалистов.

Как отметил главный внештатный эпидемиолог минздрава Пермского края Кирилл Овчинников, статистика не полностью отражает цифры заболеваемости, как и при любой инфекционной болезни. И коронавирус — не исключение. Число тестов на выявление болезни выросло, что повлекло рост подтвержденных диагнозов. Также Овчинников указал и на эффект накопления данных: иногда результаты из федерального центра приходят с некоторой задержкой.

На 9 апреля в регионе более 40 выявленных случаев коронавируса, шесть пациентов выздоровели, трое умерли. На домашнем карантине находятся 2148 человек. Ежедневно в лабораториях Прикамье проводится в среднем 660 исследований на коронавирус.

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