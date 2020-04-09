Саранск, , 11:28 — REGNUM В Мордовии подтверждено четыре новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперативный штаб России.

Всего в республике общее число выявленных случаев COVID-19 по состоянию на 9 апреля составило 17.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава республики Владимир Волков принял решение об установлении надбавок для врачей, которые ведут борьбу с эпидемией коронавируса. Надбавки начисляются с 1 марта 2020 года.

Так, для врачей и работников с высшим образованием размер надбавки составит 20 тыс. рублей в месяц. Среднему медицинскому персоналу — 10 тыс. рублей, младшему медицинскому персоналу, прочему персоналу — 8 тыс. рублей, административно-управленческому персоналу — 9 тыс. рублей.