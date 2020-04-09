Ташкент, , 11:28 — REGNUM Жителям Узбекистана разрешили выгуливать собак не чаще одного раза в день, сообщили 9 апреля в пресс-службе министерства юстиции республики со ссылкой на решение республиканской комиссии по борьбе с коронавирусом.

В минюсте пояснили, что выгул собак разрешается в радиусе не более 100 метров от дома. В случае если жильцы будут замечены в соседнем квартале, то они получат штраф.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 апреля пресс-секретарь начальника ГУВД Ташкента Ирина Сайфутдинова призвала жителей города не злоупотреблять разрешением на выгул собак и отходить далеко от дома.

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