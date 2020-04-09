Петропавловск-Камчатский, , 11:30 — REGNUM Число граждан, инфицированных коронавирусом на Камчатке выросло до 5 человек. Диагноз подтверждён ещё у троих пациентов за сутки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в федеральной группе мониторинга.

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7 апреля трое граждан на Камчатке были госпитализированы с подозрением на коронавирус. Ранее диагноз был подтвержден у двоих пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке за последние дни тестирование на коронавирус увеличено в 10 раз. В регион пришли современные тест-системы, позволяющие в пять раз быстрее получать результат. В первую очередь по распоряжению губернатора Владимира Солодова тестируют медработников.