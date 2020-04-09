Вашингтон, , 11:33 — REGNUM Большинство жителей США полагают, что условия жизни, а не трудолюбие или лень, приводят к тому, что человек становится богатым или бедным. Об этом сообщает Pew Research Center на основании собственного опроса.

Почти две трети взрослых жителей США говорят, что основная причина, по которой некоторые люди богаты, заключается в том, что у них было больше преимуществ в жизни, чем у большинства других людей; гораздо меньше говорят, что это потому, что они работали больше прочих (33%).

Подавляющее большинство (71%) уверены, что люди бедны, потому что они столкнулись с большим количеством препятствий в жизни. Только четверть полагает, что кто-то беден из-за того, что недостаточно усердно работал.

Взгляд на этот вопрос сильно зависит от партийных предпочтений. Подавляющее большинство демократов говорят, что преимущества в жизни — главная причина того, почему кто-то богат (82%), с ними согласны только 45% республиканцев. А большое количество жизненных неурядиц считают главной причиной бедности 86% демократов и 55% республиканцев.