Владивосток, , 11:27 — REGNUM COVID-19 подтвердился ещё у 40 граждан КНР, прибывших в город Суйфэньхэ из Москвы транзитом через Владивосток, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: Инфицированные COVID-19 китайцы возвращаются на родину через Владивосток

Информацию об этом генеральное консульство России в Харбине разместило в социальных сетях. Всего, таким образом, с 30 марта в китайской провинции Хэйлунцзян выявлено 127 заболевших, прибывших из Москвы транзитом через Владивосток.

«За прошедшие сутки в провинции Хэйлунцзян зафиксировано 40 новых подтверждённых случаев заражения COVID-19 у въехавших из-за границы граждан КНР. Все они прибыли из России за последние десять дней, 39 — через пункт пропуска Пограничный — Суйфэньхэ, 1 — через пункт пропуска Полтавка — Дунин. Таким образом, на сегодняшний день общее число ввоза коронавирусной инфекции в провинцию стало 127», — говорится в сообщении Генконсульства России в Харбине.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Приморья Олег Кожемяко попросил президента России Владимира Путина прекратить транзит граждан КНР через Владивосток, а организовать из Москвы в Пекин прямые рейсы.