Псков, , 11:27 — REGNUM В Псковской области за сутки выявлено два новых случая заражения коронавирусом. Об этом 9 апреля сообщается на официальном сайте стопкоронавирус.рф.

Таким образом, в Псковской области насчитывается 16 зараженных коронавирусом человек, еще у шести инфекция подозревается.

«На данный момент в области проведено 3055 исследований, госпитализировано 19 человек, с подозрением на коронавирус — 6 человек. Всего подтвержденных случаев заражения коронавирусом — 16», — уточняет оперативный штаб по Псковской области.

За время пандемии в Псковской области, переболев коронавирусом, выздоровели пять пациентов. Несмотря на медицинскую помощь, двоим заболевшим помочь не удалось, они скончались несколько дней назад.

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