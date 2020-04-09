Екатеринбург, , 11:20 — REGNUM Законодательное собрание Свердловской области одобрило законопроект о введении штрафов за нарушение режима «самоизоляции». Решение принято на внеочередном заседании представительного органа.

Больше всего может угрожать юридическим лицам — за несоблюдение ограничений их могут оштрафовать на сумму от 500 тысяч до 1 млн рублей. Должностным лицам определили штраф в сумму от 50 до 100 тысяч рублей, физическим лицам — от 3 до 5 тысяч рублей.

Глава комитета по вопросам законодательства Владимир Никитин призвал региональное министерство общественной безопасности разработать положение, где будет чётко определено, за что конкретно штрафовать жителей. Сейчас же правонарушения не детализированы.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области режим самоизоляции введён по 20 апреля 2020 года. Ограничения введены для борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции.

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