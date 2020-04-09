Тбилиси, , 11:08 — REGNUM

За последние сутки в Грузии созданный по инициативе правительства фонд по борьбе с коронавирусом вырос на 100 млн лари. Данные размещены на официальном правительственном сайте https://stopcov.ge, в разделе фонда StopCov.

На данный момент в фонде аккумулировано 124 543 899 лари. Официально о том, кто сделал очередное крупное вливание, не заявляется, но провластные СМИ уже предположили, что 100 млн мог перечислить председатель правящей партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили.

Сам олигарх свою помощь не афиширует. Ничего не говорят пока о вкладе Иванишвили премьер и другие представители правительства, на все вопросы журналистов отвечая, что лидер правящей партии и его фонд «Карту» всегда оказывают стране поддержку в самый нужный момент.

Ранее СМИ также сообщили, что председатель «Грузинской мечты» выделил на борьбу с коронавирусом полмиллиарда лари. Затем в соцсетях появилась информация, что сын олигарха Бера Иванишвили от имени своего сына Беруки перечислил на эти же цели 1 млн лари. Но и эти данные официально нигде не фиксируются и не афишируются.

На данный момент в Грузии фиксируется 214 заразившихся коронавирусом, 50 вылечившихся и 3 погибших.